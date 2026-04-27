CorSport su Kean: “Infortunio noto da tempo. Nemmeno la Fiorentina sa quando torna”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 27 aprile 2026 (modifica il 27 aprile 2026 | 08:42)

Come da pronostico, Moise Kean è stato escluso dai convocati di Fiorentina-Sassuolo, ma ha fatto discutere soprattutto la sua assenza anche dagli spalti dell’Artemio Franchi. La società di Giuseppe Commisso ha spiegato che il forfait era programmato: per l’attaccante erano previste due sedute di terapia al Viola Park, che gli hanno impedito di essere fisicamente allo stadio. Una scelta quindi legata esclusivamente al recupero dall’infortunio.

Dal canto suo, l’allenatore Paolo Vanoli ha confermato la linea, sottolineando di aver voluto personalmente un programma di lavoro intenso per il giocatore: l’obiettivo è recuperarlo entro la fine del campionato. Kean convive da tempo con un problema alla tibia, già noto dai tempi della Juventus, che in passato aveva persino fatto saltare un trasferimento all’Atletico Madrid. Negli ultimi mesi il dolore si è riacutizzato, rendendo difficile sostenere ritmi elevati e soprattutto il doppio impegno settimanale.

Dopo la pausa per le nazionali, l’attaccante non è più riuscito a tornare in campo, seguendo un percorso terapeutico senza tempi di recupero certi. Anche la gestione precedente dell’infortunio alla caviglia ha contribuito a complicare la situazione, spingendo ora a maggiore cautela per evitare ricadute. Nonostante ciò, il valore di Kean resta indiscusso: miglior marcatore viola in campionato e protagonista anche con la Nazionale, è destinato a essere al centro del mercato estivo, tra la volontà della Fiorentina di ripartire da lui e l’interesse di altri club. Lo scrive il Corriere dello Sport.