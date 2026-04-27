Roberto Ripa ha commentato ai microfoni di Lady Radio alcune decisioni tecniche legate alla gestione della squadra da parte di Vanoli, esprimendo perplessità soprattutto sull’utilizzo dei giovani e sulle scelte offensive.
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Ripa attacca Vanoli: “Solomon 90 minuti, ma senza punte Braschi meritava spazio”
Roberto Ripa analizza le scelte di Vanoli alla Fiorentina, criticando la gestione dei giovani e alcune decisioni tattiche nelle ultime partite
Non ho capito il senso di tenere in campo Solomon per tutta la partita; veniva anche da un infortunio. Poi, eri senza punte di ruolo, l'unica era Braschi e non gli concedi nemmeno un minuto?. Vanoli, aveva già fatto capire che non puntava sui giovani quando è stato toccato il tema: per lui l'importante è finire bene. Rispetto gli allenatori ma bisogna fare anche delle valutazioni: la Fiorentina ha sempre puntato tanto sui suoi giovani, ed ha ha disposizione tutte le strutture per far sì che i giovani possano fare il loro esordio tra i grandi.
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