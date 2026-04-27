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Ripa attacca Vanoli: “Solomon 90 minuti, ma senza punte Braschi meritava spazio”

Braschi
Roberto Ripa analizza le scelte di Vanoli alla Fiorentina, criticando la gestione dei giovani e alcune decisioni tattiche nelle ultime partite
Redazione VN

Roberto Ripa ha commentato ai microfoni di Lady Radio alcune decisioni tecniche legate alla gestione della squadra da parte di Vanoli, esprimendo perplessità soprattutto sull’utilizzo dei giovani e sulle scelte offensive.

Non ho capito il senso di tenere in campo Solomon per tutta la partita;  veniva anche da un infortunio. Poi, eri senza punte di ruolo, l'unica era Braschi e non gli concedi nemmeno un minuto?. Vanoli, aveva già fatto capire che non puntava sui giovani quando è stato toccato il tema: per lui l'importante è finire bene.  Rispetto gli allenatori ma bisogna fare anche delle valutazioni: la Fiorentina ha sempre puntato tanto sui suoi giovani, ed ha ha disposizione tutte le strutture per far sì che i giovani possano fare il loro esordio tra i grandi.

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