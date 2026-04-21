Galli dice sì ai giovani: “Puntarci eccome. Via De Gea, spazio a Martinelli”

Galli ha poi detto la sua sui giovani, andando contro alle indicazioni arrivate ieri sera da Vanoli: "Nelle prossime cinque partite non si fa sconti a nessuno, se poi c'è da lanciare un giovane lo si lancia. Se c'è un ragazzo che si è allenato con dedizione e ha dimostrato, non ti dico di fargli fare cinque partite, ma lo devi coinvolgere. Paratici ha lanciato un messaggio parlando dell'Under 23 e dei giovani da portare in prima squadra. Qui hanno esordito Braschi e Puzzoli, che hanno giocato due minuti. La Fiorentina si è sempre rivolta ai propri giovani, abbiamo un buon settore giovanile, però se non c'è il trapasso non ci arriva nessuno in prima squadra".
Sul futuro: "Il prossimo anno ci rientra un gioiellino come Rubino che ha fatto quasi 30 gare a Carrara. I ragazzi ci sono, diamogli lo spazio. Per me il prossimo anno Martinelli torna a casa, De Gea se ha offerte in America, in Spagna o in Francia che si accollano l'ingaggio, si ringrazia per questi due anni ma si va oltre".
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