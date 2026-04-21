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Galli dice sì ai giovani: “Puntarci eccome. Via De Gea, spazio a Martinelli”

Giovanni Galli
L'ex portiere della Fiorentina in disaccordo con Vanoli: "In queste 5 giornate non bisogna guardare in faccia nessuno. Giovani viola bravi e da valorizzare"
Redazione VN

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto oggi a Lady Radio per commentare il pareggio di ieri a Lecce e le prospettive per il prossimo futuro. Queste le sue parole:

"La salvezza è ormai in cassaforte, l’impressione è che la Fiorentina non abbia più stimoli. La squadra fa fatica mentalmente, non c'è un'identità però prendiamoci il risultato e pensiamo ad altro. Restano 5 partite e secondo me ci deve essere un solo obiettivo, i giocatori che vogliono rimanere devono dimostrarlo in campo senza alibi, che sono finiti. Ieri sera ho visto degli atteggiamenti di qualcuno che rimproverava un compagno: ma in questi mesi si sono mai guardati allo specchio?".

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Galli ha poi detto la sua sui giovani, andando contro alle indicazioni arrivate ieri sera da Vanoli: "Nelle prossime cinque partite non si fa sconti a nessuno, se poi c'è da lanciare un giovane lo si lancia. Se c'è un ragazzo che si è allenato con dedizione e ha dimostrato, non ti dico di fargli fare cinque partite, ma lo devi coinvolgere. Paratici ha lanciato un messaggio parlando dell'Under 23 e dei giovani da portare in prima squadra. Qui hanno esordito Braschi e Puzzoli, che hanno giocato due minuti. La Fiorentina si è sempre rivolta ai propri giovani, abbiamo un buon settore giovanile, però se non c'è il trapasso non ci arriva nessuno in prima squadra".

Sul futuro: "Il prossimo anno ci rientra un gioiellino come Rubino che ha fatto quasi 30 gare a Carrara. I ragazzi ci sono, diamogli lo spazio. Per me il prossimo anno Martinelli torna a casa, De Gea se ha offerte in America, in Spagna o in Francia che si accollano l'ingaggio, si ringrazia per questi due anni ma si va oltre".

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