Galli dice sì ai giovani: “Puntarci eccome. Via De Gea, spazio a Martinelli”

Galli ha poi detto la sua sui giovani, andando contro alle indicazioni arrivate ieri sera da Vanoli: "Nelle prossime cinque partite non si fa sconti a nessuno, se poi c'è da lanciare un giovane lo si lancia. Se c'è un ragazzo che si è allenato con dedizione e ha dimostrato, non ti dico di fargli fare cinque partite, ma lo devi coinvolgere. Paratici ha lanciato un messaggio parlando dell'Under 23 e dei giovani da portare in prima squadra. Qui hanno esordito Braschi e Puzzoli, che hanno giocato due minuti. La Fiorentina si è sempre rivolta ai propri giovani, abbiamo un buon settore giovanile, però se non c'è il trapasso non ci arriva nessuno in prima squadra".