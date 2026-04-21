L'ex tecnico di Fiorentina e Lecce ha parlato durante il "salotto del calcio" a TVL, analizzando le possibile scelte future della società viola. Ecco le sue parole:
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Cavasin promuove Vanoli, ma non basta: “Tutto nelle mani di Paratici”
"Vanoli è da Fiorentina, ma decide Paratici" : le parole di Cavasin sul futuro della panchina e sull'importanza del rapporto con la società.
La Fiorentina deve fare valutazioni attente per il futuro, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Vanoli è un allenatore molto valido, ha dimostrato di avere le qualità giuste e di saper lavorare bene con la squadra. Il suo è un profilo che può stare senza problemi in una realtà come Firenze. Non è una decisione semplice e, soprattutto, non spetta solo all'allenatore, ma sarà la società a scegliere: in particolare Paratici avrà un ruolo fondamentale.
I rapporti essenziali—
Secondo me è essenziale che ci sia sintonia tra allenatore e dirigenza. Senza un buon rapporto e condivisione delle idee, diventa difficile costruire qualcosa di importante. Vanoli ha fatto vedere cose molto buone, ma adesso bisogna capire quali sono le intenzioni del club e che tipo di progetto vuole portare avanti.
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