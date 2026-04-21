CorSport: “Harrison ha convinto Paratici? Ecco cosa filtra sul riscatto”

Harrison rimarrà alla Fiorentina?

Redazione VN 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 08:07)

Il gol di Jack Harrison contro il Lecce segna un momento importante: è il suo primo centro stagionale con la Fiorentina e arriva con una conclusione elegante su assist di Rolando Mandragora. Una rete pesante, che contribuisce a conquistare un punto prezioso in chiave salvezza e rappresenta anche un piccolo sollievo per la squadra di Paolo Vanoli.

I numeri danno ulteriore valore alla prestazione: Harrison non segnava nei top cinque campionati europei da marzo 2025, ai tempi dell’Everton, ed è diventato il primo inglese a trovare il gol con la Fiorentina. In Serie A ha già preso parte a quattro reti (1 gol e 3 assist) in poche presenze, mostrando una ritrovata incisività offensiva. Contro il Lecce si è distinto anche per il lavoro sulla fascia destra, offrendo supporto sia in attacco sia in fase difensiva, prima di calare nella ripresa insieme al resto della squadra.

Arrivato a gennaio dal Leeds United, Harrison si è rapidamente guadagnato spazio fino a diventare titolare, anche grazie ai problemi fisici di altri giocatori. Nonostante ciò, il suo futuro a Firenze resta incerto: la società viola ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni, ma al momento sembra orientata a non esercitarlo. Il giocatore, però, ha espresso più volte il suo gradimento per la città e il club, lasciando aperta la porta a una possibile permanenza, mentre la priorità resta comunque la salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.