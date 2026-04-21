Nazione: “Ok il punticino, ma anche il Lecce mette in difficoltà la Fiorentina”

La Fiorentina strappa un pareggio a Lecce che vale poco più di un punto in classifica ma conferma una stagione complicata e deludente. Il risultato finale nasconde una prestazione sofferta: tolto il bel gol di Harrison, che aveva illuso su una serata diversa, la squadra viola è stata a lungo schiacciata dall’iniziativa del Lecce, capace di attaccare con intensità pur mostrando limiti tecnici evidenti.