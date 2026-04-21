La Fiorentina strappa un pareggio a Lecce che vale poco più di un punto in classifica ma conferma una stagione complicata e deludente. Il risultato finale nasconde una prestazione sofferta: tolto il bel gol di Harrison, che aveva illuso su una serata diversa, la squadra viola è stata a lungo schiacciata dall’iniziativa del Lecce, capace di attaccare con intensità pur mostrando limiti tecnici evidenti.
La Nazione
Nazione: “Ok il punticino, ma anche il Lecce mette in difficoltà la Fiorentina”
Nel primo tempo la Fiorentina trova il vantaggio quasi controcorrente, dopo aver rischiato su una grande occasione di Cheddira. L’azione decisiva nasce da un contropiede ben orchestrato, concluso da Harrison con un tiro preciso. Prima dell’intervallo ci sarebbe anche la chance per il raddoppio, ma Piccoli spreca. Intanto la squadra soffre sul piano del gioco: manovra lenta, poca creatività a centrocampo e difficoltà a contenere il pressing alto del Lecce, che mette spesso in difficoltà soprattutto la fascia di Gosens, costretto anche a uscire per infortunio.
Nella ripresa la Fiorentina arretra e prova ad amministrare, ma lascia campo al Lecce che cresce e trova il pareggio con Gabriel di testa. I padroni di casa continuano a spingere senza però concretizzare altre occasioni importanti, mentre i viola non riescono più a reagire né a uscire dalla propria metà campo. Il match si chiude così sull’1-1: un punto utile ma accompagnato da una prestazione opaca e da segnali preoccupanti per il prosieguo della stagione. Lo scrive la Nazione.
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