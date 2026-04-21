Gazzetta: “Ndour complice di Gabriel, Gud spento. Fiorentina, un punto va benissimo”

Il commento della Gazzetta dello Sport

Redazione VN 21 aprile - 06:04

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul secondo tempo di Lecce-Fiorentina. Nella ripresa i tre cambi di Di Francesco hanno fatto la differenza: il tecnico ha ridisegnato il Lecce con il 4-2-3-1, arretrando Coulibaly e piazzando Gandelman alle spalle di Stulic, un po' più vivo di Cheddira. Banda a sinistra (con Pierotti che è tornato a destra dopo aver giocato per buona parte del primo tempo dalla parte opposta) ha portato vivacità e cross, il Lecce ha alzato il baricentro e ha cominciato ad attaccare a testa bassa.

Doppia occasione per Coulibaly, un tiro da fuori di Ramadani e una grande parata di De Gea su Banda sono stati il preludio al pari di Tiago Gabriel, che al 26' su calcio d'angolo battuto da Gallo è saltato tutto solo, con la complicità di Ndour. Qualche minuto dopo il pubblico del Via del Mare si è disperato per l'errore di Pierotti. Vanoli, che aveva già inserito Solomon per uno spento Gudmundsson, ha fiutato il pericolo e si è coperto passando al 4-5-1 con Füzzini, Fabbian e Brescianini.

D'altronde alla sua Viola un punto va benissimo e se lo tiene stretto, soffrendo nel finale come ha imparato a fare decisamente meglio nelle ultime partite. Ora la salvezza per la Fiorentina è veramente a un passo, con la classifica che non fa più paura. Il Lecce resta terzultimo insieme alla Cremonese ma sa di avere il destino nelle sue mani: tutto o quasi si deciderà nelle prossime due partite.