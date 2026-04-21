CorSport: “Bella no, tirata sì. Ma Fiorentina troppi i gol da palla inattiva”

Il pareggio tra Lecce e Fiorentina mantiene invariati gli equilibri nella lotta salvezza: i salentini agganciano la Cremonese, mentre i viola restano a distanza di sicurezza (+8). La partita, poco spettacolare ma molto intensa, ha visto un tempo per parte e si è chiusa con un risultato complessivamente giusto, anche se il Lecce ha dato l’impressione di crederci di più, spinto dalla maggiore urgenza di fare punti.