Il pareggio tra Lecce e Fiorentina mantiene invariati gli equilibri nella lotta salvezza: i salentini agganciano la Cremonese, mentre i viola restano a distanza di sicurezza (+8). La partita, poco spettacolare ma molto intensa, ha visto un tempo per parte e si è chiusa con un risultato complessivamente giusto, anche se il Lecce ha dato l’impressione di crederci di più, spinto dalla maggiore urgenza di fare punti.
Corriere dello Sport
CorSport: “Bella no, tirata sì. Ma Fiorentina troppi i gol da palla inattiva”
Nel primo tempo il Lecce parte forte e prova a sfruttare soprattutto la fascia destra, approfittando anche dell’infortunio di Gosens. L’occasione più grande arriva su palla inattiva, ma Nicolò Fagioli salva sulla linea. La Fiorentina, pur in difficoltà iniziale, cresce grazie alla gestione del gioco proprio di Fagioli e trova il vantaggio: azione ben costruita con Piccoli e Mandragora che porta al primo gol in campionato di Harrison. I viola sfiorano anche il raddoppio, ma Piccoli spreca una grande opportunità.
Nella ripresa il Lecce aumenta la pressione e mette in difficoltà la difesa viola, trovando il pareggio con Gabriel di testa su calcio d’angolo, confermando una fragilità della Fiorentina sulle palle inattive. Da quel momento i padroni di casa continuano ad attaccare con determinazione, mentre la Fiorentina sparisce progressivamente dal campo senza riuscire a ripartire. Il match si chiude sull’1-1, un risultato che rispecchia l’andamento della gara e lascia entrambe le squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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