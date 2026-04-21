CorFio: “Vanoli molto conservativo. Fiorentina scesa in campo per non perdere”

Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Lecce finisce per accontentare entrambe: i viola si portano a +8 sulla zona retrocessione con poche giornate rimaste, mentre i salentini restano in corsa per salvarsi. Resta però un po’ di rammarico per la Fiorentina, che non è riuscita a difendere un vantaggio che avrebbe praticamente chiuso il discorso salvezza. L’impressione generale è che la squadra sia scesa in campo con un atteggiamento prudente, più orientato a non perdere che a vincere.