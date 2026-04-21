Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Lecce finisce per accontentare entrambe: i viola si portano a +8 sulla zona retrocessione con poche giornate rimaste, mentre i salentini restano in corsa per salvarsi. Resta però un po’ di rammarico per la Fiorentina, che non è riuscita a difendere un vantaggio che avrebbe praticamente chiuso il discorso salvezza. L’impressione generale è che la squadra sia scesa in campo con un atteggiamento prudente, più orientato a non perdere che a vincere.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Vanoli molto conservativo. Fiorentina scesa in campo per non perdere”
La scelta tattica iniziale di Vanoli conferma questa linea: abbandonato il sistema più offensivo visto in Conference, torna il 4-1-4-1, con Harrison preferito a Solomon per garantire maggiore equilibrio. Il Lecce, invece, gioca con aggressività e pressing alto, costringendo i viola a una gara di attesa. Il primo tempo è bloccato e povero di occasioni, con la Fiorentina in difficoltà nella costruzione del gioco, ma capace comunque di passare in vantaggio grazie a una giocata di qualità di Harrison, sfruttando praticamente l’unica vera occasione creata.
Nella ripresa il copione non cambia: il Lecce attacca a testa bassa mentre la Fiorentina si chiude, trasformando la gara in una prova di resistenza. Il pareggio di Gabriel arriva in modo quasi inevitabile per l’andamento del match. Nonostante il risultato non chiuda matematicamente i conti, il punto conquistato consente ai viola di avvicinarsi concretamente alla salvezza, al termine di una partita poco spettacolare ma significativa per la classifica. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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