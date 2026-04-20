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Lo schieramento avversario

Lecce, probabile formazione: unico dubbio Banda nel 4-2-3-1 salentino

Lecce, probabile formazione: unico dubbio Banda nel 4-2-3-1 salentino - immagine 1
Quale Lecce si troverà di fronte la Fiorentina? I salentini hanno il solo dubbio Banda nel 4-2-3-1 che proporrà Di Francesco.
Redazione VN

Questa sera il Lecce cercherà punti fondamentali per la sua salvezza, affrontando al Via Del Mare la Fiorentina. Una gara ostica e spigolosa, che Di Francesco ha preparato nei dettagli e che vede una probabile formazione di casa con qualche ballottaggio. Confermato il 4-2-3-1 atteso sui quotidiani, con il pacchetto arretrato davanti a Falcone composto da Tiago Gabriel e Siebert centrali, con Veiga a destra e Gallo a sinistra. In mezzo sicuro del posto Ramadani, con Coulibaly in vantaggio su Ngom per la seconda maglia. Fuori l'ex Sottil non al meglio, a supporto di Stulic resta il dubbio Banda: lo zambiano non è al meglio, ma giocherà titolare per tutti tranne che per il Corriere dello Sport, che schiera N'Dri. Con lui quasi certa la presenza di Pierotti e Gandelman.

La probabile formazione del Lecce

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LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

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