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Vanoli carico per Lecce, Repubblica: “Ha lavorato su due aspetti chiave”

Vanoli
Verso Lecce-Fiorentina, Paolo Vanoli ha posto l'accento in settimana su due aspetti importanti per il gruppo.
Redazione VN

Una partita da non sbagliare a ogni costo, per chiudere il discorso salvezza e pensare al futuro. Paolo Vanoli, archiviata l'eliminazione dalla Conference League, ha lavorato in settimana con il focus sul Lecce per centrare quel traguardo che serve. Come racconta Repubblica, il tecnico ha puntato principalmente su due aspetti.

Unione e rivalsa

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Il primo, si legge, è quello mentale: Vanoli ha chiesto ai suoi calciatori di non farsi condizionare troppo dall'addio all'Europa e anzi puntare a concretizzare l'altro obiettivo rimasto, ovvero la salvezza. Il secondo è quello fisico: fare un ultimo sforzo dopo una stagione difficile. La Fiorentina è stanca e giovedì con una squadra di Premier ha speso tanto. C'è quindi da aspettarsi una squadra guardinga, razionale e pratica, vista anche contro Verona e Lazio. In sostanza, una partita in cui si baderà al sodo più che all'estetica.

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