Repubblica: “Dal Lecce a Lecce è cambiato tutto. Vanoli vuole la salvezza”

Dal Lecce a Lecce, una sorta di chiusura del cerchio di una stagione che ha avuto per larghi tratti i contorni dell'incubo. Come spiega Repubblica, è stato proprio questo avversario a certificare il grande grado di difficoltà dei viola all'andata. Pradè si dimise prima della gara, poi persa 0-1 al Franchi, quindi toccò a Pioli fare i conti con l'esonero . Non solo, perché in partita Kean subì quella botta alla tibia che ancora oggi lo tormenta . Una giornata nerissima, che pareva preludere a una stagione verso la B.

Scampato pericolo

Non è stato così, visto che Vanoli e il suo staff - con un sapiente lavoro - hanno saputo risalire fino a una salvezza che oggi pare molto vicina. Tanto che oggi può arrivare l'ipoteca definitiva sul traguardo. Se i viola vincessero questa sera, infatti, il distacco dai salentini salirebbe a 11 punti con 5 gare restanti. Per i giallorossi quattro sconfitte in fila ma un calendario con ancora i match con le ultime due ormai retrocesse. Vanoli è conscio dell'importanza di chiudere il discorso e ha intenzione di farlo.