CorSport: “Da Rugani a Balbo. Tutti i ballottaggi in vista del Lecce”

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Lecce ancora senza Moise Kean, fermato da un problema alla tibia che continua a condizionarlo. L’attaccante aveva già dato segnali di difficoltà dopo la breve apparizione contro il Hellas Verona. Oltre a lui, restano indisponibili anche Fabiano Parisi (edema osseo), Niccolò Fortini (problemi alla schiena) e Tariq Lamptey. La squadra, guidata da Paolo Vanoli, deve fare i conti anche con la stanchezza mentale dopo l’eliminazione dalla Conference e alcuni risultati recenti, ma la salvezza non è ancora assicurata: servono altri punti nelle prossime partite.
Corriere dello Sport
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La sfida al Via del Mare contro il Lecce diventa quindi cruciale. In campo si vedrà una formazione simile a quella delle ultime uscite: davanti al portiere David De Gea tornerà Dodô sulla destra, mentre in difesa restano alcuni dubbi tra Marin Pongračić e Daniele Rugani accanto a Luca Ranieri. A centrocampo rientra Nicolò Fagioli, affiancato da Cher Ndour e Rolando Mandragora. In attacco torna titolare Albert Gudmundsson, con Manor Solomon favorito su Jack Harrison, mentre il ruolo di punta sarà affidato ancora a Roberto Piccoli.
L’atmosfera sarà particolare: il settore ospiti del Via del Mare resterà vuoto per il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno ai tifosi viola fino a fine stagione. Nonostante questo, alcuni sostenitori della Fiorentina residenti in zona saranno comunque presenti sugli spalti, anche se dispersi tra gli altri settori dello stadio. Una cornice insolita per una partita che vale una fetta importante della permanenza in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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