CorSport: “Da Rugani a Balbo. Tutti i ballottaggi in vista del Lecce”

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Lecce ancora senza Moise Kean, fermato da un problema alla tibia che continua a condizionarlo. L’attaccante aveva già dato segnali di difficoltà dopo la breve apparizione contro il Hellas Verona. Oltre a lui, restano indisponibili anche Fabiano Parisi (edema osseo), Niccolò Fortini (problemi alla schiena) e Tariq Lamptey. La squadra, guidata da Paolo Vanoli, deve fare i conti anche con la stanchezza mentale dopo l’eliminazione dalla Conference e alcuni risultati recenti, ma la salvezza non è ancora assicurata: servono altri punti nelle prossime partite.