CorFio: “Franchi, c’è attesa per il project financing viola. Comune, hai piano B?”

La sindaca Sara Funaro ha ribadito l’intenzione del Comune di confrontarsi a breve con il commissario straordinario Massimo Sessa per accelerare i lavori di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. L’obiettivo è mantenere un ritmo serrato nel cantiere fino alla conclusione degli interventi. Nel frattempo, Palazzo Vecchio sta valutando la proroga della convenzione con la Fiorentina: per la stagione 2026-27 resteranno invariati sia il canone (600 mila euro) sia le condizioni legate a capienza e area di cantiere.