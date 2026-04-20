La sindaca Sara Funaro ha ribadito l’intenzione del Comune di confrontarsi a breve con il commissario straordinario Massimo Sessa per accelerare i lavori di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. L’obiettivo è mantenere un ritmo serrato nel cantiere fino alla conclusione degli interventi. Nel frattempo, Palazzo Vecchio sta valutando la proroga della convenzione con la Fiorentina: per la stagione 2026-27 resteranno invariati sia il canone (600 mila euro) sia le condizioni legate a capienza e area di cantiere.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Franchi, c’è attesa per il project financing viola. Comune, hai piano B?”
Resta però un nodo importante: non è ancora stata presentata al Comune la proposta di project financing da parte della Fiorentina. Questo piano, con un possibile investimento fino a 85 milioni di euro, sarebbe fondamentale per coprire parte dei costi del secondo lotto dei lavori. Senza questo contributo, diventa più complesso definire il quadro economico complessivo dell’intervento.
Il tempo stringe anche in vista della candidatura di Firenze per ospitare gli Europei di calcio 2032: entro fine luglio dovranno essere presentate tutte le garanzie, comprese le fonti di finanziamento. La città parte avvantaggiata perché i lavori allo stadio sono già avviati, ma resta l’incognita su un eventuale “piano B” del Comune nel caso in cui la Fiorentina non formalizzi alcuna proposta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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