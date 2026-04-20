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Nazione: “Vanoli pronto a tornare al modulo di sempre contro il Lecce”

Nazione: “Vanoli pronto a tornare al modulo di sempre contro il Lecce” - immagine 1
La Nazione sulla formazione della Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sulla formazione della Fiorentina. Per garantire freschezza fisica e mentale alla squadra, Vanoli pare intenzionato a cambiare qualche interprete rispetto alla sfida contro il Crystal Palace: di sicuro si rivedrà il modulo di sempre, il 4-1-4-1 che era stato congelato in Conference, mentre in difesa oltre al ritorno di Dodo dovrebbe toccare di nuovo a Rugani in coppia con Ranieri nella linea a quattro completata da uno tra Gosens e Balbo (col tedesco in vantaggio).

In mezzo al campo spazio a Fagioli assieme a Ndour e Mandragora (Brescianini sta bene ma non partirà dal 1') mentre in attacco dovrebbero essere Solomon e Gudmundsson a supportare l'ex della sfida Piccoli. La Fiorentina scenderà in campo con la terza maglia, quella azzurra in omaggio al fiume Arno.

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