Nazione: “Vanoli pronto a tornare al modulo di sempre contro il Lecce”

La Nazione si sofferma sulla formazione della Fiorentina. Per garantire freschezza fisica e mentale alla squadra, Vanoli pare intenzionato a cambiare qualche interprete rispetto alla sfida contro il Crystal Palace: di sicuro si rivedrà il modulo di sempre, il 4-1-4-1 che era stato congelato in Conference, mentre in difesa oltre al ritorno di Dodo dovrebbe toccare di nuovo a Rugani in coppia con Ranieri nella linea a quattro completata da uno tra Gosens e Balbo (col tedesco in vantaggio).