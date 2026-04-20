Ernesto Poesio, dopo essersi soffermato su Moise Kean, ha parlato anche della possibile permanenza di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Ecco le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino:
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VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Le domande a cui dovrà rispondere Paratici sul futuro di Vanoli”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Le domande a cui dovrà rispondere Paratici sul futuro di Vanoli”
L'analisi di Poesio
L’esclusione dalle coppe internazionali dopo quattro anni passati a giocare nel cortile dell’Europa (perché tale per prestigio e introiti resta la Conference), dovrà per forza di cose portare a un ridimensionamento del numero dei giocatori in rosa e del monte ingaggi. Ma questo non significa che a farne le spese debba essere la qualità, perché anzi un anno senza gli impegni infrasettimanali potrebbe consentire di tagliare i rami secchi e puntare su un gruppo ridotto di buoni giocatori. Ma prima di tutto dovrà essere chiarita la posizione dell’allenatore. La media di 1,41 punti a partita con Vanoli in panchina racconta di una Fiorentina che si troverebbe ora all’ottavo posto, fuori dalle coppe. Giusto confermarlo? O meglio provare a iniziare un nuovo ciclo cambiando prima di tutto il timoniere? Domande a cui Paratici dovrà darsi una risposta anche valutando il finale di stagione. Dove dovrebbe bastare non perdere le prossime due partite per chiudere il discorso salvezza. Un ultimo sforzo, per tutti, anche per chi guarda.
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