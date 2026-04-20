La Nazione si sofferma sul futuro della panchina viola, rilanciando la possibile permanenza di Paolo Vanoli. Il motivo? Il lungo lavoro di rivoluzione che Fabio Paratici dovrà condurre al termine della stagione, con l'ex Torino che potrebbe dare continuità con la guida tecnica della squadra:
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Nazione spiega: “Ecco perché Paratici potrebbe riconfermare Paolo Vanoli”
La Nazione si sofferma sul futuro di Paolo Vanoli e il lavoro di Fabio Paratici
Il ds Paratici è cosciente che quello che lo aspetta sarà un lavoro di ricostruzione che non potrà essere esaurito nello spazio di un'estate, giacché tra rientri dai prestiti (15 in tutto) e giocatori attualmente in rosa non più funzionali serviranno due anni prima di vedere all'opera la «sua» Fiorentina. Da qui le voci circa la conferma di Paolo Vanoli, che potrebbe essere la figura migliore per guidare l'anno di transizione prima della definitiva (e auspicabile) rinascita della squadra. La decisione sull'allenatore non è stata ancora presa ma è chiaro che le quotazioni dell'attuale tecnico sono in rialzo.
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