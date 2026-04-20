La stagione deludente della Fiorentina, che comporterà l’esclusione dalle coppe europee, avrà però un effetto positivo: permetterà di accelerare i lavori di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. Il Comune punta a completare il primo lotto in tempo per l’inizio della stagione 2027-28, così da rendere disponibili ai tifosi la nuova curva Fiesole e parti riqualificate di Maratona e Tribuna, tutte coperte.
Corriere Fiorentino
CorFio sul Franchi: “Senza Europa si accelerano i tempi. La Fiorentina sorride”
L’assenza delle partite europee infrasettimanali eliminerà la necessità di interrompere e mettere in sicurezza il cantiere, consentendo una maggiore continuità nei lavori. La squadra giocherà in casa circa ogni due settimane, con poche eccezioni legate alla Coppa Italia. Inoltre, è improbabile che i viola raggiungano l’ottavo posto in Serie A, il che li costringerà a disputare il primo turno di Coppa Italia a metà agosto proprio al Franchi.
Diversamente dall’anno scorso, non sarà necessario chiedere di iniziare il campionato in trasferta; anzi, per il centenario del club si punta a giocare in casa già alla seconda giornata. Dopo l’ultima partita casalinga contro l’Atalanta il 24 maggio, il cantiere potrà lavorare senza interruzioni per oltre due mesi. Inoltre, grazie al commissario straordinario Massimo Sessa, potrebbero essere concesse deroghe per lavorare anche di notte, accelerando ulteriormente i tempi, seppur con un aumento dei costi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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