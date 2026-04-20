La stagione deludente della Fiorentina, che comporterà l’esclusione dalle coppe europee, avrà però un effetto positivo: permetterà di accelerare i lavori di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. Il Comune punta a completare il primo lotto in tempo per l’inizio della stagione 2027-28, così da rendere disponibili ai tifosi la nuova curva Fiesole e parti riqualificate di Maratona e Tribuna, tutte coperte.