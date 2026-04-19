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Corriere Fiorentino

CorFio: “Nuove maglie, ma niente sponsor Mediacom? Spiegato il perché”

Commisso Grafica
La Fiorentina si prepara a festeggiare il centenario
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro delle maglie della Fiorentina. Il mancato via libera per inserire il marchio Mediacom sulle nuove maglie della Fiorentina non è legato a cambi societari, ma esclusivamente a questioni organizzative.

Il club è infatti impegnato nella progettazione delle divise per la prossima stagione, che coinciderà con il centenario: maglie speciali, pensate per celebrare la storia viola e rafforzare il legame con i tifosi. Tra le idee in valutazione c’è anche una versione biancorossa, ispirata ai colori della città di Firenze.

Una volta definito il design definitivo, si stabilirà anche come inserire lo sponsor Mediacom, partnership che resta centrale per i conti del club. Nel frattempo, il nuovo sponsor tecnico Joma — che sostituirà Robe di Kappa — è in attesa delle indicazioni finali. Per Joma si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza tra il 2012 e il 2015, periodo positivo sotto la guida di Vincenzo Montella.

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