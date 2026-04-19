Prima calciatore, poi ingegnere. Pietro Comuzzo, difensore viola e punto di riferimento dell'Under 21 azzurra, si è iscritto a ingegneria gestionale.
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VIOLA NEWS news viola stampa Non solo calcio per Comuzzo, Gazzetta: “Si è iscritto a ingegneria gestionale”
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Non solo calcio per Comuzzo, Gazzetta: “Si è iscritto a ingegneria gestionale”
La Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio della vita privata di Comuzzo
Segue i corsi on line perché sarebbe impossibile farlo di persona, fra allenamenti e partite, ma al difensore fin da quando era piccolo è sempre piaciuto studiare, soprattutto le materie scientifiche, e ora, appena ha un po' di tempo libero si mette sui libri. Ha già in programma il primo esame, naturalmente non prima della fine della stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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