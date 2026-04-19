Non solo calcio per Comuzzo, Gazzetta: “Si è iscritto a ingegneria gestionale”

Segue i corsi on line perché sarebbe impossibile farlo di persona, fra allenamenti e partite, ma al difensore fin da quando era piccolo è sempre piaciuto studiare, soprattutto le materie scientifiche, e ora, appena ha un po' di tempo libero si mette sui libri. Ha già in programma il primo esame, naturalmente non prima della fine della stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.