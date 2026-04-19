Domenica di vigilia per la Fiorentina, che domani sera sarà di scena a Lecce. Stamani per i gigliati è prevista una seduta di allenamento, poi i calciatori pranzeranno al Viola Park e nel pomeriggio la comitiva si trasferirà in Puglia.
La Nazione
Nazione: “Fagioli ok, ci sarà. A Lecce servirà più equilibrio rispetto a giovedì”
Atteso anche l'elenco dei convocati, del quale non dovrebbero far parte Kean, Parisi e Fortini. Dalla seduta di ieri non sono arrivate sostanziali novità sugli indisponibili. Tutti e tre continuano il loro percorso di recupero, dunque salvo novità dell'ultimo minuto non saranno disponibili e metteranno nel mirino il rientro per la sfida contro il Sassuolo.
Confermato invece il recupero di Brescianini, così come quello di Fagioli, out all'intervallo contro il Palace per un problema di stomaco. Entrambi dovrebbero essere in campo dal primo minuto. Sicuramente il play nel cuore della mediana viola, anche perché si dovrebbe andare verso il ritorno del 4-1-4-1 dopo la parentesi super offensiva vista in coppa. Serve un po' più equilibrio, oltre a una gestione oculata degli esterni. In primis Solomon, rientrato adesso dopo un lungo stop. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Piccoli. Lo scrive la Nazione.
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