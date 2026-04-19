La Fiorentina arriva alla sfida contro il Lecce con una situazione infortuni ancora complicata. Moise Kean continua a convivere con il problema alla tibia, mentre Fabiano Parisi è fermo da settimane per un edema osseo: entrambi non danno garanzie di recupero e difficilmente saranno disponibili. A loro si aggiunge Niccolò Fortini, ancora alle prese con un problema alla schiena. Notizie migliori invece per Marco Brescianini, tornato disponibile, e per Nicolò Fagioli, che ha smaltito il fastidio accusato contro il Crystal Palace.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ranieri e non Rugani. Occhio a Balbo e Braschi spera”
Corriere dello Sport
CorSport: “Ranieri e non Rugani. Occhio a Balbo e Braschi spera”
Il Corriere dello Sport sulla probabile formazione
Per quanto riguarda la formazione, l’allenatore Paolo Vanoli dovrebbe affidarsi a un undici molto simile a quello delle ultime settimane. In porta confermato David De Gea, con il rientro di Dodô sulla fascia destra. In difesa favoriti Marin Pongračić e Luca Ranieri, mentre resta aperto il ballottaggio a sinistra tra Robin Gosens e Luis Balbo.
A centrocampo Nicolò Fagioli guiderà la manovra insieme a Cher Ndour e Rolando Mandragora, mentre in attacco spazio alla qualità di Manor Solomon e Albert Gudmundsson. Davanti, senza alternative reali, toccherà ancora a Roberto Piccoli, con il giovane Riccardo Braschi pronto eventualmente a esordire. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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