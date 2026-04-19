CorSport: “Ranieri e non Rugani. Occhio a Balbo e Braschi spera”

La Fiorentina arriva alla sfida contro il Lecce con una situazione infortuni ancora complicata. Moise Kean continua a convivere con il problema alla tibia, mentre Fabiano Parisi è fermo da settimane per un edema osseo: entrambi non danno garanzie di recupero e difficilmente saranno disponibili. A loro si aggiunge Niccolò Fortini, ancora alle prese con un problema alla schiena. Notizie migliori invece per Marco Brescianini, tornato disponibile, e per Nicolò Fagioli, che ha smaltito il fastidio accusato contro il Crystal Palace.