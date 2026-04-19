Il rendimento di Roberto Piccoli merita una valutazione approfondita nella stagione della Fiorentina . L’attaccante, dopo l’esperienza al Lecce che aveva rappresentato una tappa importante per la sua crescita, è arrivato a Firenze con aspettative elevate, anche alla luce dell’investimento significativo fatto dal club. Tuttavia, pur avendo trovato spazio con continuità, non è riuscito a imporsi in modo decisivo.

I numeri raccontano di 39 presenze e 7 gol complessivi, distribuiti tra campionato e coppe. Piccoli ha segnato contro squadre come Genoa, Bologna e Cremonese in Serie A, e contro avversari europei come Sigma Olomouc, Jagiellonia e Rakow, oltre a una rete in Coppa Italia. Tuttavia, quando il livello degli avversari si è alzato, ha spesso faticato a incidere, evidenziando limiti in termini di continuità e impatto nelle partite più importanti.