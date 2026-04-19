Albert Gudmundsson ha numeri importanti, ma non convince

Redazione VN 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 08:42)

Il rendimento di Albert Gudmundsson continua a dividere in casa Fiorentina. Dopo due stagioni, resta il dubbio: è il talento ammirato al Genoa, che aveva spinto il club a investire cifre importanti, oppure il giocatore visto a Firenze, finora troppo discontinuo rispetto alle aspettative? Una domanda tutt’altro che banale, soprattutto alla luce dell’investimento fatto dalla società e del ruolo che dovrebbe avere nel progetto tecnico.

I numeri offrono però qualche spunto positivo: con il gol segnato contro il Crystal Palace, Gudmundsson ha raggiunto quota dieci reti stagionali, divise tra campionato e Conference League, risultando il miglior marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli. Un dato significativo, anche se non sufficiente a cancellare le prestazioni altalenanti e l’impressione che possa dare di più, soprattutto in termini di continuità e incisività.

Le ultime partite della stagione saranno quindi decisive per il suo futuro: Gudmundsson è chiamato a contribuire concretamente alla salvezza con gol, assist e giocate di qualità. Da queste prestazioni dipenderà anche la scelta della società se puntare ancora su di lui come punto fermo nella prossima rifondazione o se rivedere le proprie strategie nell’ambito della ristrutturazione della rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.