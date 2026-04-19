La Fiorentina deve battere il Lecce per porre fine a questa stagione

Redazione VN 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 08:28)

La Fiorentina si gioca a Lecce una tappa decisiva della stagione: una vittoria significherebbe chiudere virtualmente il discorso salvezza, permettendo al club di anticipare i tempi della ricostruzione. I viola arrivano a questa sfida con 35 punti e un buon momento di forma, grazie a 10 punti raccolti nelle ultime quattro partite. Il margine sulle inseguitrici è rassicurante, ma non sufficiente per abbassare la guardia, anche considerando le difficoltà fisiche di diversi giocatori e le assenze pesanti, tra cui Moise Kean.

Nonostante la stanchezza accumulata, la squadra ha trovato continuità da gennaio sotto la guida di Paolo Vanoli, adottando un approccio più concreto e meno estetico. Questo cambio di mentalità non è bastato in Europa contro il Crystal Palace, ma si è rivelato decisivo per risalire in campionato dopo un girone d’andata complicato. Ora l’obiettivo è chiudere subito i conti, evitando di arrivare alle sfide più difficili di maggio con ancora punti da conquistare.

Parallelamente, la società guarda già al futuro: il dirigente Fabio Paratici sarà chiamato a guidare una profonda riorganizzazione per riportare il club in Europa. Una vittoria permetterebbe di pianificare con maggiore serenità, dando spazio a una nuova fase. Per la partita, Vanoli si affiderà ai giocatori più in forma, come Nicolò Fagioli a centrocampo, con il rientro di Dodô e la qualità offensiva di Manor Solomon e Albert Gudmundsson. Lo riporta Repubblica Firenze.