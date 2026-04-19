Vanoli si prepara a chiudere il discorso salvezza

Redazione VN 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 08:04)

Paolo Vanoli ha scelto di motivare la sua Fiorentina guardando al passato recente, quando la squadra era ultima in classifica e sembrava destinata alla retrocessione. Un periodo difficile, segnato anche dagli sfottò e dalle aspettative negative, che oggi diventa invece una leva psicologica per reagire alla delusione europea e affrontare con determinazione il finale di stagione.

La sfida contro il Lecce rappresenta un vero match point per la salvezza: vincere significherebbe portarsi a +11 e chiudere praticamente i conti con largo anticipo. Anche un pareggio, però, manterrebbe un margine rassicurante sulle inseguitrici. Nonostante la stanchezza, la squadra ha mostrato segnali positivi, come nella gara contro il Crystal Palace, e può affrontare le ultime partite con una certa fiducia, tenendo anche d’occhio i risultati delle dirette concorrenti.

Resta comunque l’amarezza per una stagione che avrebbe dovuto avere ben altre ambizioni, ma il percorso compiuto da gennaio in poi testimonia il buon lavoro svolto da Vanoli. Ora l’obiettivo è doppio: conquistare definitivamente la salvezza e iniziare a programmare il futuro, con decisioni importanti che coinvolgeranno allenatore, rosa e dirigenza, a partire dal ruolo del ds Fabio Paratici. Lo riporta la Nazione.