La Nazione ci tiene a precisare alcuni aspetti sul recupero dell'attaccante viola

Redazione VN 19 aprile - 06:08

Il problema fisico alla tibia che affligge Moise Kean sta diventando un vero ostacolo per la sua stagione. L’attaccante è già stato costretto a saltare sei partite di campionato, con una settima assenza prevista, creando difficoltà all’allenatore Paolo Vanoli nel trovare soluzioni offensive decisive per la salvezza. La situazione è aggravata anche da un momento personale complicato, tra problemi fisici persistenti e polemiche extra-campo.

A fare chiarezza, almeno in parte, è intervenuto il fratello Giovanni Kean, spiegando che il giocatore convive con un dolore significativo alla tibia e che, per recuperare completamente, dovrebbe fermarsi per diversi mesi. Tuttavia, alcune sue dichiarazioni risultano imprecise: i tempi di recupero non sono definibili con certezza e le infiltrazioni citate non fanno parte di una terapia continuativa, ma sono state somministrate solo in ambito della preparazione con la Nazionale.

Lo staff medico della Fiorentina, infatti, tende a evitare l’uso frequente di infiltrazioni e aveva avviato un percorso di recupero già a marzo. Questo piano è stato però compromesso dalla gestione durante gli impegni con la Nazionale, da cui Kean è rientrato affaticato. Dopo la partita contro il Verona è quindi iniziato un nuovo programma di recupero, con l’obiettivo di riportarlo in campo entro le ultime fasi della stagione. Lo scrive la Nazione.