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Il fratello di Kean: “Moise dovrebbe star fermo tre mesi per recuperare, tibia ko”

Il fratello di Kean: “Moise dovrebbe star fermo tre mesi per recuperare, tibia ko” - immagine 1
Arrivano delle precisazioni sulle condizioni del centravanti gigliato
Redazione VN

Dopo una settimana travagliata e tante polemiche, si torna a parlare di Moise Kean e delle sue precarie condizioni fisiche. Stavolta interviene il fratello dell'attaccante viola, Giovanni, il quale, ospite di un podcast su Twitch, racconta:

Moise ha la tibia messa male per davvero, la gente parla ma non conosce la sua reale condizione fisica. Per recuperare definitivamente dovrebbe stare fermo due/tre mesi e invece gioca con le infiltrazioni perché vuol dare una mano e fare la sua parte. Le polemiche di questi ultimi giorni? Sta provando una grande delusione ed amarezza per l'eliminazione dal Mondiale, è un sogno che come tutti i calciatori coltivava da quando era bambino.

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