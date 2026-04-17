Dopo una settimana travagliata e tante polemiche, si torna a parlare di Moise Kean e delle sue precarie condizioni fisiche. Stavolta interviene il fratello dell'attaccante viola, Giovanni, il quale, ospite di un podcast su Twitch, racconta:
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VIOLA NEWS news viola Il fratello di Kean: “Moise dovrebbe star fermo tre mesi per recuperare, tibia ko”
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Il fratello di Kean: “Moise dovrebbe star fermo tre mesi per recuperare, tibia ko”
Arrivano delle precisazioni sulle condizioni del centravanti gigliato
Moise ha la tibia messa male per davvero, la gente parla ma non conosce la sua reale condizione fisica. Per recuperare definitivamente dovrebbe stare fermo due/tre mesi e invece gioca con le infiltrazioni perché vuol dare una mano e fare la sua parte. Le polemiche di questi ultimi giorni? Sta provando una grande delusione ed amarezza per l'eliminazione dal Mondiale, è un sogno che come tutti i calciatori coltivava da quando era bambino.
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