In casa Fiorentina è scoppiato il caso Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è alle prese con un fastidioso infortunio alla tibia che gli impedisce di scendere in campo. Contemporaneamente, Fabio Paratici sta riflettendo sulla possibilità di cedere il giocatore.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Massimiliano Allegri scarica Moise Kean. Il motivo della decisione”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Massimiliano Allegri scarica Moise Kean. Il motivo della decisione”
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle difficoltà di cedere Moise Kean
Non sarà semplice, sopratutto se Kean non scenderà più in campo da qui a fine stagione. Ieri si è parlato dell'interesse del Paris FC e secondo il Corriere Fiorentino, il Milan di Allegri si sarebbe già tirato fuori dalla corsa:
Moise Kean, uno che soltanto dodici mesi fa si era guadagnato un rinnovo da quasi 5 milioni netti a stagione e sul quale il ds dovrà fare profonde riflessioni. È ovvio infatti che in una logica di contenimento dei costi si possa pensare di sacrificarlo ma le ultime vicende rendono difficile pensare di trovar qualcuno disposto a pagare i 62 milioni della clausola che, anche quest’estate, sarà attiva tra il 1 e il 15 luglio. Il problema alla tibia infatti avrebbe già spaventato il Milan, così come non possono non far riflettere i potenziali acquirenti sia il decadimento nel rendimento, sia le vicende extra campo.
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