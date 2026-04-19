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Corriere dello Sport

CorSport: “Cosa sta valutando Paratici per decidere se cedere o meno Gudmundsson”

CorSport: “Cosa sta valutando Paratici per decidere se cedere o meno Gudmundsson” - immagine 1
Giusto credere ancora in Albert Gudmundsson?
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma su Albert Gudmundsson. Per qualità, visione di gioco, intuizioni, capacità di creare problemi alle difese con le sue accelerazioni palla al piede, precisione dal dischetto e nelle punizioni ai venti metri, in tutto ciò Gud è sicuramente Gud per averlo dimostrato a Genova e seppur ad intermittenza anche a Firenze.

Quindi, non ci sarebbero discussioni di sorta sulla conferma, ma nel conto gioco-forza e giustamente vanno messe pure le cose meno positive, tra le quali ci sono le molte partite anonime o la malcelata sensazione trasmessa più volte di provarci e di non riuscirci: semmai andrebbe rivista la posizione in campo per riavvicinarlo alla porta avversaria e consentirgli così di essere più efficace lì dove serve.

Cosa questa di cui terranno sicuramente conto al Viola Park per la decisione che riguarda un calciatore non uguale agli altri e far finta non si può, insieme alle eventuali richieste di mercato e alla volontà del calciatore stesso, per arrivare a definire un pezzo della Fiorentina dell’immediato futuro: con o senza Albert Gudmundsson? Per il tipo di stagione che è stata, e da mandare ancora in archivio nella maniera giusta (l’unica possibile), si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale: intanto, vediamo che cosa raccontano queste ultime sei partite di campionato.

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