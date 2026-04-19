Giusto credere ancora in Albert Gudmundsson?

Redazione VN 19 aprile - 06:08

Il Corriere dello Sport si sofferma su Albert Gudmundsson. Per qualità, visione di gioco, intuizioni, capacità di creare problemi alle difese con le sue accelerazioni palla al piede, precisione dal dischetto e nelle punizioni ai venti metri, in tutto ciò Gud è sicuramente Gud per averlo dimostrato a Genova e seppur ad intermittenza anche a Firenze.

Quindi, non ci sarebbero discussioni di sorta sulla conferma, ma nel conto gioco-forza e giustamente vanno messe pure le cose meno positive, tra le quali ci sono le molte partite anonime o la malcelata sensazione trasmessa più volte di provarci e di non riuscirci: semmai andrebbe rivista la posizione in campo per riavvicinarlo alla porta avversaria e consentirgli così di essere più efficace lì dove serve.

Cosa questa di cui terranno sicuramente conto al Viola Park per la decisione che riguarda un calciatore non uguale agli altri e far finta non si può, insieme alle eventuali richieste di mercato e alla volontà del calciatore stesso, per arrivare a definire un pezzo della Fiorentina dell’immediato futuro: con o senza Albert Gudmundsson? Per il tipo di stagione che è stata, e da mandare ancora in archivio nella maniera giusta (l’unica possibile), si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale: intanto, vediamo che cosa raccontano queste ultime sei partite di campionato.