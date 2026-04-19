La Gazzetta spiega i piani futuri della Fiorentina su questi giocatori

Redazione VN 19 aprile - 06:08

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di alcuni giocatori viola. Impiegare il più possibile Harrison, Solomon e Gudmundsson sarebbe utile anche sotto un'altra prospettiva e cioè capire quali e quanti di loro meritino di far parte del gruppo che guiderà la ripartenza in vista della prossima stagione.

Possono ancora giocarsi la conferma, con situazioni del tutto diverse fra loro: Gud è a Firenze da quasi due anni e deve ancora convincere la piazza con il suo talento, Solomon da gennaio ha conquistato tutti ma i guai fisici possono far riflettere, mentre Harrison ad ora sembra il più lontano alla permanenza.

Nelle ultime sei partite avranno tutti altre chance, con la testa più libera e ormai quasi fuori dal tunnel della retrocessione, per mettersi in mostra e cercare di fare la differenza.