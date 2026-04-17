De Magistris su Gudmundsson: “Non mi piace. Qual è il suo ruolo?”

De Magistris analizza il momento della Fiorentina: dai rimpianti contro il Crystal Palace al caso Piccoli. Focus su Gudmundsson

Alessio Vannini 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 13:33)

Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della gara di Conference contro il Crystal Palace e del futuro della Fiorentina:

"La Fiorentina ieri ha disputato una buona gara; se avesse giocato sempre con questa intensità, la stagione sarebbe diversa. Il vero rammarico è non averla mai vista mantenere un certo livello per due partite consecutive. Nonostante alcune assenze, con le rose ampie di oggi, questo non dovrebbe rappresentare un alibi. Purtroppo, il risultato dell'andata aveva già compromesso la qualificazione. Ieri la squadra non poteva limitarsi a difendere, dunque era prevedibile concedere qualcosa e subire un gol in contropiede. Mi ha sorpreso l'atteggiamento del Crystal Palace: non è da club inglese perdere così tanto tempo."

Focus sui singoli: Piccoli e i giovani — "Su Piccoli il giudizio è netto: se è stato acquistato in previsione di una partenza di Kean, l'operazione è un fallimento. È evidente che il ragazzo abbia perso fiducia, ma lo stesso discorso vale per Fabbian eFazzini. Secondo me, l'ex Cagliari andrebbe servito con cross dalle fasce, non con lanci lunghi dalla propria metà campo; il fatto che non stia trovando la via della rete resta comunque un problema serio. In generale, i giovani devono giocare, ma non vedo in loro la capacità di sfruttare le occasioni concesse. Infine, pur non essendo un estimatore di Gudmundsson, ammetto che ieri sera ha giocato bene. È un calciatore che dovrebbe fare la differenza, ma continuo a non comprendere quale sia il suo ruolo ideale in campo."