Capello: “Nostro calcio in crisi. Fiorentina-Crystal Palace la dimostrazione”

Fabio Capello analizza la situazione del calcio italiano dopo le partite di Fiorentina e Bologna in Conference ed Europa League

Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla dello stato del calcio italiano anche in friferimento a quanto ha raccontato l'ultima giornata europea, con Fiorentina e Bologna uscite contro Crystal Palace e Aston Villa: