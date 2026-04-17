Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla dello stato del calcio italiano anche in friferimento a quanto ha raccontato l'ultima giornata europea, con Fiorentina e Bologna uscite contro Crystal Palace e Aston Villa:
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Capello: “Nostro calcio in crisi. Fiorentina-Crystal Palace la dimostrazione”
Fabio Capello analizza la situazione del calcio italiano dopo le partite di Fiorentina e Bologna in Conference ed Europa League
Il parere—
Andiamo piano. Troppo piano rispetto agli altri. Ieri la differenza di ritmo, agonismo, tecnica si è vista tutta in Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace (le nostre pagelle). Normale contro la ricchissima Premier, direte voi. Alt, replico io. Abbiamo visto la Nazionale andare a casa con la Bosnia, l’Inter capolista perdere due volte su due con i norvegesi del Bodo, la Juventus uscire con i turchi del Galatasaray, il Napoli non superare nemmeno il girone di Champions. No, non è semplicemente un’ammissione di inferiorità davanti all’Inghilterra che spende molto di più. La nostra crisi è molto più profonda
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