sub. NDOUR 7 - Entra col piglio giusto e si inventa un gran gol dalla distanza. E poi giganteggia in mezzo al campo, con personalità. Altro esame di maturità superato, sta diventando un big di questa squadra.
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FUORI A TESTA ALTA
Fiorentina-Palace, pagelle VN – Ndour giganteggia, bene Solomon e Mandragora
Vittoria d'orgoglio della Fiorentina (2-1), ma è addio Conference. Gudmundsson ci prova, Piccoli evanescente: le nostre pagelle
PICCOLI 5 - Rimbalza sui difensori avversari, senza riuscire quasi mai a tenere botta. Spesso fuori tempo e fuori dalla partita, tarpa le ali al gioco viola. Nel finale riesce finalmente a prenderla di testa nell'area avversaria, ma senza precisione.
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