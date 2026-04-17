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Gazzetta sui singoli: “Fagioli opaco e Piccoli per quanto si batta non è Kean”

Gazzetta sui singoli: “Fagioli opaco e Piccoli per quanto si batta non è Kean” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport sui singoli in casa Fiorentina
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportanalizza la sfida tra Fiorentina e Crystal Palace. Il gol di Sarr e  una mazzata che però non stende la Fiorentina.

Gud è in palla e lo dimostra con un tunnel a Wharton, Solomon ha il ritmo di Premier che manca a destra a Harrison e con due conclusioni impegna Henderson.

Purtroppo manca l'inventiva di Fagioli, opaco nella distribuzione (da un suo filtrante fiacco nasce la ripartenza del gol inglese) e sostituito dopo un tempo, e Piccoli per quanto si sbatta non è Kean per capacità di resistere al confronto fisico con i centraloni del Palace.

La squadra di Glasner però non è arrembante come a Selhurst Park: la pressione avanzatissima è meno coordinata - Pino non è Guessand - e una volta saltata quella, le Eagles sono vulnerabili come può esserlo una squadra della parte destra della classifica, sia pure quella inglese.

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