Gazzetta sui singoli: “Fagioli opaco e Piccoli per quanto si batta non è Kean”

La Gazzetta dello Sport sui singoli in casa Fiorentina

Redazione VN 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 08:54)

La Gazzetta dello Sportanalizza la sfida tra Fiorentina e Crystal Palace. Il gol di Sarr e una mazzata che però non stende la Fiorentina.

Gud è in palla e lo dimostra con un tunnel a Wharton, Solomon ha il ritmo di Premier che manca a destra a Harrison e con due conclusioni impegna Henderson.

Purtroppo manca l'inventiva di Fagioli, opaco nella distribuzione (da un suo filtrante fiacco nasce la ripartenza del gol inglese) e sostituito dopo un tempo, e Piccoli per quanto si sbatta non è Kean per capacità di resistere al confronto fisico con i centraloni del Palace.

La squadra di Glasner però non è arrembante come a Selhurst Park: la pressione avanzatissima è meno coordinata - Pino non è Guessand - e una volta saltata quella, le Eagles sono vulnerabili come può esserlo una squadra della parte destra della classifica, sia pure quella inglese.