Gazzetta: “3-4-2-1 di Vanoli rischioso, ma stavolta Fiorentina coraggiosa”

La Gazzetta dello Sport sul primo tempo di ieri sera

Redazione VN 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 08:28)

Alla fine sono mancate le forze e le risorse per completare il tentativo di rimonta, iniziato da lontanissimo perché il 3-0 di Londra si era aggravato presto con un altro gol di Sarr. Ma almeno stavolta la Fiorentina ha giocato una partita coraggiosa, come aveva chiesto il suo allenatore.

Memore degli squilibri di Londra, Vanoli ha ridisegnato per l'occasione la formazione iniziale, ritoccando il sistema. Con un 3-4-2-1 molto più marcato - anche all'andata lo sviluppo aveva portato a questa disposizione, ma con Dodo marcatore fuori ruolo -, la Viola si è messa a specchio del Palace: dunque duelli uomo contro uomo, contando sulla grinta e sulla voglia di non lasciare l'Europa e sperando che la tecnica affidata ai piedi di Gudmundsson e del rientrante Solomon potessero fare la differenza.

Sulla carta un'idea rischiosa, vista la cilindrata superiore di chi gioca in Premier. E infatti l'inizio è tremendo: Munoz liberato in solitudine a destra da uno sfondamento di Sarr calcia a lato. E sulla corsa degli esterni che la Fiorentina soffre. E in ripartenza cade: Mitchell scappa a sinistra, Sarr fa viaggiare Munoz e poi ne riceve sulla testa il cross dello 0-1. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.