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Gazzetta: “Passa il Crystal Palace, ma Vanoli cade in piedi. Addio Europa”

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Il commento della Gazzetta dello Sport
Redazione VN

La lunga relazione della Fiorentina con la Conference League si conclude dopo quasi quattro anni di rapporto tra esaltazioni e delusioni: delle quattro partecipazioni, questa è la peggiore, visto che prima erano arrivate due finali e una semifinale.

La Viola però si regala e regala ai propri tifosi un'ultima notte di passione, togliendosi lo sfizio di battere il Crystal Palace, una squadra inglese: eccezione di una stagione in cui le italiane hanno perso 9 volte su 11 contro le rivali di Premier.

Come diceva Mike Bongiorno quando un concorrente usciva dai suoi quiz rispondendo comunque a tutte le domande, la squadra di Vanoli cade in piedi. Ma in semifinalm ci vanno le Eagles , che mai avevano frequentato queste altitudini essendo alla prima partecipazione europea. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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