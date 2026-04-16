Il dibattito attorno a Massimiliano Allegri è più vivo che mai. L'obiettivo del Milan in questo finale di stagione è centrare la zona Champions League. La posizione del tecnico rossonero tuttavia, pare non essere saldissima. Secondo quanto scritto da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, la dirigenza milanista potrebbe decidere di cambiare:
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VIOLA NEWS news viola stampa Zazzaroni rivela: “Il Milan soffre Allegri, potrebbe cambiare. Idea Italiano”
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Zazzaroni rivela: “Il Milan soffre Allegri, potrebbe cambiare. Idea Italiano”
Il Milan potrebbe scegliere di separarsi da Allegri. La società segue ancora Italiano
Idee diverse—
"L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra. Furlani, Ibra e Moncada si augurano di conquistare un posto in Champions per ridurre il passivo. Subito dopo si libererebbero volentieri di Max. Da giorni Allegri è considerato il favorito per la panchina della Nazionale, mentre Italiano e Gasperini sono diventati i principali candidati a sostituirlo"
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