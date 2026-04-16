Zazzaroni rivela: “Il Milan soffre Allegri, potrebbe cambiare. Idea Italiano”

Idee diverse

"L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra. Furlani, Ibra e Moncada si augurano di conquistare un posto in Champions per ridurre il passivo. Subito dopo si libererebbero volentieri di Max. Da giorni Allegri è considerato il favorito per la panchina della Nazionale, mentre Italiano e Gasperini sono diventati i principali candidati a sostituirlo"