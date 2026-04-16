Crystal Palace, probabile formazione: Pino e Sarr dietro Mateta

Forte del 3-0 dell'andata, il Crystal Palace giocherà l'appuntamento con la Fiorentina con pochissimi dubbi e confermando un undici che deve amministrare al Franchi un vantaggio largo. Tutti i quotidiani sono concordi sul 3-4-2-1 di Glasner con formazione praticamente fatta, che dovrebbe ripartire dalla linea arretrata con Richards, Lacroix e Canvot a protezione di Henderson, una mediana con Wharton e Kamada centrali e sulle fasce Munoz a destra e Mitchell a sinistra. In avanti, a supporto dell'inamovibile Mateta, Sarr e Yeremy Pino (subentrato a Selhurst Park).