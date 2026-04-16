1.300 inglesi in città. Repubblica: “Monumenti protetti e niente alcool”

Saranno circa 1.300 i tifosi del Crystal Palace presenti oggi a Firenze. Si sono innalzati i livelli di allerta: ecco le contromisure.

Saranno circa 1.300 i tifosi inglesi a sostenere il Crystal Palace sul campo della Fiorentina. Un numero piuttosto corposo, che ha fatto salire l'attenzione e il livello di guardia in città in vista della partita. In tanti sono arrivati già ieri, il resto arriverà alla spicciolata oggi, ma il piano sicurezza è già scattato.