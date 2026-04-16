Saranno circa 1.300 i tifosi inglesi a sostenere il Crystal Palace sul campo della Fiorentina. Un numero piuttosto corposo, che ha fatto salire l'attenzione e il livello di guardia in città in vista della partita. In tanti sono arrivati già ieri, il resto arriverà alla spicciolata oggi, ma il piano sicurezza è già scattato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa 1.300 inglesi in città. Repubblica: “Monumenti protetti e niente alcool”
Repubblica
1.300 inglesi in città. Repubblica: “Monumenti protetti e niente alcool”
Saranno circa 1.300 i tifosi del Crystal Palace presenti oggi a Firenze. Si sono innalzati i livelli di allerta: ecco le contromisure.
Monumenti protetti e alcolici limitati—
Come spiega Repubblica, si è deciso di proteggere vari monumenti: la fontana del Nettuno, la Loggia dei Lanzi, Palazzo Vecchio e il Duomo oltre al Battistero e l'area della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Disposizioni praticamente identiche a quelle adottate in occasione delle altre due partite di coppa. Sono soprattutto un centinaio i sostenitori più caldi da tenere maggiormente d'occhio. In più, si legge, vietata la vendita degli alcolici dalle 18.00 di ieri sera, oltre a contenitori in vetro nel centro storico. Dalle 12.00 di oggi vietato il consumo in Piazza Indipendenza e Via Nazionale oltre che attorno allo stadio, oltre alle bombolette spray urticanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA