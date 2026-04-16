Fiorentina, è ancora emergenza. Repubblica: “Balbo la mossa a sorpresa”

La Fiorentina stasera affronta il Crystal Palace con tante assenze e qualche recupero: riecco Fagioli e Solomon, occhio alla sorpresa Balbo.

Un'impresa da tentare, ma sempre in costante emergenza. La Fiorentina che questa sera se la vedrà contro il Crystal Palace dovrà fare a meno di diversi big: su tutti Kean e Parisi, ma pure Dodo squalificato e Fortini. Serve una soluzione immediata ed efficace, da attingere in fretta.

Dentro Fagioli e Solomon

Vanoli può gettare nella mischia subito Solomon: l'israeliano, pur senza i 90' nelle gambe, ha qualità fondamentali per questo tipo di gara. Per il resto spazio a tutti i migliori: De Gea in porta, Pongracic recuperato, Ranieri, Fagioli, Mandragora, Ndour, Solomon, Gudmundsson e Piccoli. Attenzione alla mossa a sorpresa: secondo Repubblica Vanoli potrebbe scegliere Balbo sulla corsia di sinistra di difesa al posto di Gosens. Il tedesco non è al top e il diciannovenne è entrato benissimo con la Lazio.