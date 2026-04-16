Sabelli: “Salvarsi non è mai scontato, avete visto la Fiorentina quest’anno?”

Per il Genoa questa è stata una stagione a due facce. L'arrivo di Daniele De Rossi ha ridato un'identità alla squada, ed i liguri si stanno avviando ad un finale di stagione sereno, con 36 punti a 6 giornate dal termine. Al Corriere dello Sport, Stefano Sabelli ha sottolineato l'importanza di salvarsi, un traguardo non scontato:

"Il primo obiettivo deve essere sempre quello di mantenere il Genoa in A senza patemi. Non bisogna mai abbassare la guardia, avete visto cosa è successo alla Fiorentina? Investi e bastano un paio di cose che vanno male e ti ritrovi nella lotta per non retrocedere. Poi, visto che la nostra è una società in crescita, dobbiamo continuare ad avere l’obiettivo di vincere sempre, ogni partita"