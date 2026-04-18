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Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “L’infortunio di Kean risale ai tempi della Juve. Non si può curare”

Copertina Vanoli Kean
La Gazzetta dello Sport sull'infortunio di Moise Kean
Redazione VN

Giovedì Moise Kean non era neppure in tribuna al Franchiper sostenere i suoi compagni nel ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace. Colpa di una sindrome influenzale che l'ha costretto a restare a casa,aggiungendo altri tormenti alla tibia malandata - motivo per cui ha saltato le ultime 3 partite e con buona probabilità anche quella di lunedì con il Lecce — e al litigio, prima virtuale e poi reale con il content creator Pengwin, che lo ha portato alla ribalta per motivi extrasportivi.

Impossibile fare previsioni su quando rientrerà, perché quello di Moise è un problema antico, che risale ai tempi della Juventus, e non è risolvibile, per cui deve imparare a conviverci. Ogni volta che prende una botta sulla tibia incriminata il dolore diventa insopportabile e Kean è costretto a fermarsi.

La stagione è stata travagliata per tutti, tanto per la Fiorentina quanto per il giocatore, di cui Paolo Vanoli ha dovuto fare a meno nel momento del bisogno. Ora che il 2025-26 è agli sgoccioli e la salvezza quasi in cassaforte il pensiero si sposta inevitabilmente sul futuro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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