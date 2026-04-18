Nelle difficoltà immani di una stagione tremenda e pur con alcune sbandate evidenti, i l tecnico che ha preso il posto di Stefano Pioli ha avuto il grande merito di portare la Fiorentina dall’ultimo posto in classifica all’attuale +8 sulle terzultime Lecce e Cremonese. E di ridare ai viola un’identità più definita, anche se il percorso è stato accidentato. Un lavoro eccellente che Fabio Paratici non vuole disperdere ripartendo da una nuova scommessa. Vanoli non poteva avere la bacchetta magica, si è trovato a confrontarsi con un gruppo impaurito e con un Kean dimezzato rispetto alla scorsa stagione, ma il suo lavoro è stato profondo e la testimonianza arriva anche dalle parole di stima dei giocatori nelle ultime settimane.

Il 2-1 al Crystal Palace, una delle migliori versioni stagionali della Fiorentina, ha dato una conferma importante: Vanoli ha ricambiato assetto (difesa a tre), ha pagato 20 minuti iniziali con alcuni errori, ma nonostante le assenze (Kean, Parisi, Dodo, Fagioli che per problemi intestinali ha dovuto abbandonare a fine primo tempo) si è preso la vittoria, inutile ma bella e applaudita dal Franchi (una svolta rispetto alle recenti contestazioni). Lo ha fatto con una gara in cui i viola hanno messo cuore e determinazione. L’impressione è che se Vanoli avesse avuto la squadra al completo sia all’andata che al ritorno, forse la Fiorentina avrebbe avuto qualche possibilità in più di giungere alla semifinale. «Il rammarico, semmai, è non essere riusciti a evitare errori individuali», ha spiegato il tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.