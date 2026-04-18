Gazzetta: “Kean, Fiorentina infastidita. A 40mln si tratta e piace a questo club”

La Gazzetta sul futuro di Moise Kean, che probabilmente lascerà Firenze

Redazione VN 18 aprile - 06:30

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. A gennaio la Viola aveva blindato l'attaccante azzurro, respingendo la corte dell'Arabia (lo voleva Simone Inzaghi all'Al Hilal) e del Paris Fc, a giugno probabilmente non verranno più fatte barricate perché il rendimento non è stato all'altezza.

VALORE — L'ex bianconero ha uno stipendio importante (è il più pagato della rosa davanti al capitano David De Gea) e in più può diventare una corposa plusvalenza: pagato 13 milioni più 5 di bonus nell'estate 2024, pesa ancora a bilancio per circa 8 milioni e una cessione eccellente nella prossima sessione servirà per finanziare il mercato in entrata.

ADDIO KEAN — Difficile che qualcuno si presenti con i 62 milioni della clausola, ma se arrivasse un'offerta intorno ai 40 la Viola potrebbe essere disponibile a trattare. Gli ultimi fatti di cronaca che hanno coinvolto il giocatore non hanno lasciato indifferente la dirigenza viola, che avrebbe fatto volentieri a meno di questioni estranee al campo in un momento in cui tutte le energie e i pensieri devono essere concentrati solo ed esclusivamente sul raggiungimento della salvezza. Il Paris Fc potrebbe rifarsi sotto e stavolta sia il giocatore sia il club ci penserebbero seriamente.