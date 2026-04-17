Il pagellone di Marchini: 7 a De Gea, 4.5 a Piccoli. “Vanoli? Ha salvato la squadra”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha analizzato diversi temi legati alla Fiorentina

Alessio Vannini 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 14:10)

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha espresso la sua opinione sulla gara di alcuni singoli della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"In questo momento il portiere rappresenta un valore aggiunto per la squadra: il 7 in pagella per De Gea è strameritato. Anche contro il Palace ha compiuto due o tre interventi decisivi. Questa stagione schizofrenica ha portato qualcuno a mettere in discussione persino lo spagnolo, ma è una critica inaccettabile. Al contrario, Comuzzo ha offerto una prestazione negativa: è apparso in affanno, penalizzato da una posizione non sua. In fase di costruzione dal basso, era l’unico che gli avversari non marcavano mai. Anche Fagioli non mi è piaciuto; lo abbiamo visto a livelli decisamente superiori nel corso dell'anno."

I singoli e le scelte tattiche — "Nel complesso la Fiorentina ha fornito una buona prova di personalità. Il rammarico resta: se avesse giocato con questo piglio in altri momenti della stagione, la classifica sarebbe diversa. Tra i singoli, Harrison ha fatto il suo, mentre Gudmundsson è stato più partecipe del solito: non ho capito perché sia stato sostituito. Per quanto riguarda i subentrati, solo Ndour ha avuto un buon impatto; gli altri sono stati impalpabili. Discorso a parte per Piccoli: per me è da 4,5, una prova davvero brutta."

Il futuro della panchina — "Alla prestazione di ieri do un 6. Le sostituzioni di Vanoli hanno lasciato perplessi, anche se va ammesso che le alternative in panchina erano limitate. Il vero nodo riguarda la prossima stagione: il rischio è che, restando Vanoli, al primo pareggio casalingo si riaccenda il solito vortice di critiche. A questo punto la società ha due strade: o lo difende a spada tratta, oppure è meglio cambiare. Personalmente, sarei per la seconda opzione. Resta il fatto che ha svolto un buon lavoro, riuscendo a salvare questa squadra."