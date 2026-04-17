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FOTO – Fagioli ringrazia sui social dopo il malessere: “Grazie per il supporto”

Fagioli
Nulla di grave per Fagioli che rassicura tutti
Redazione VN

Nicolò Fagioli rassicura tutti dopo essere uscito all'intervallo nella partita di ieri. Il centrocampista è stato sotituito da Vanoli dopo aver accusato un malessere e, oggi, ha voluto rassicurare tutti.

Il centrocampista ha condiviso una storia sui propri canali social in cui ringrazia tutti. "Grazie per il supporto", si legge nella didascalia.

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