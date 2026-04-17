Nicolò Fagioli rassicura tutti dopo essere uscito all'intervallo nella partita di ieri. Il centrocampista è stato sotituito da Vanoli dopo aver accusato un malessere e, oggi, ha voluto rassicurare tutti.
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FOTO – Fagioli ringrazia sui social dopo il malessere: “Grazie per il supporto”
Nulla di grave per Fagioli che rassicura tutti
Il centrocampista ha condiviso una storia sui propri canali social in cui ringrazia tutti. "Grazie per il supporto", si legge nella didascalia.
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