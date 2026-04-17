Amoruso: “Fazzini una delusione, Piccoli non è Kean. Gudmundsson? Mi è piaciuto”

Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, sulla gara di ieri sera e sul futuro dei viola

Alessio Vannini 17 aprile - 13:48

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola e opinionista, è intervenuto su Radio Bruno per parlare della prestazione della Fiorentina nell'ultima sfida di Conference contro il Crystal Palace. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Crystal Palace non si aspettava una prestazione così brillante da parte della Fiorentina, ed è proprio per questo che hanno cercato di perdere tempo in ogni modo. Resta il rammarico: se avessimo lottato con questa grinta sin dall'inizio della stagione, oggi non occuperemmo una posizione così bassa in classifica in Serie A. Tra andata e ritorno, gli ultimi due gol subiti contro gli inglesi erano assolutamente evitabili. In particolare, la rete dello 0-1 di ieri: un gol del genere puoi concederlo al 95°, quando ti proietti in avanti disperatamente, non al 20° minuto. A livello psicologico, per loro è stata un'iniezione di fiducia incredibile; basti pensare a come sarebbe cambiata la partita a parti invertite."

I singoli: Piccoli, Fazzini e Gudmundsson — "Su Piccoli pesa molto la valutazione economica, ma l'errore principale riguarda la considerazione del suo ruolo: non ha le caratteristiche di Moise Kean. Non è un giocatore che sa difendere palla; soffre i contrasti e finisce spesso a terra. Può fare la prima punta, ma deve essere servito in corsa per rendere al meglio. Fazzini, fin qui, è stato una delusione. Dopo quanto mostrato a Empoli ci si aspettava un salto di qualità che non è arrivato; non riesce a dare certezze al tecnico e questo gli sta facendo perdere autostima. Al contrario, Gudmundsson ha disputato un’ottima gara. Il problema è che la gente da lui si aspetta sempre il miracolo, quindi anche una prestazione di alto livello sembra non bastare mai. Vanoli lo ha sostituito perché aveva capito che rimontare due gol in pochi minuti era ormai impossibile, preferendo preservarlo per i prossimi impegni."

Il caso Kean-Pengwin — "Riguardo alla polemica tra Kean e lo streamer Pengwin, Moise è purtroppo caduto nelle provocazioni social. La società poteva fare ben poco, dato che il calciatore ha scelto di rispondere direttamente su Instagram. Il punto è che se sei un personaggio pubblico e decidi di condividere ogni aspetto della tua vita sui social, devi essere pronto a gestirne le conseguenze e prestare molta più attenzione. Kean dovrà rimanere, visto che difficilmente arriverà una grande offerta sul mercato. Dovremo sperare che possa fare una stagione diversa rispetto a questa."