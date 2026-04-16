La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla formazione. Con Gudmundsson e Piccoli davanti potrebbe esserci Manor Solomon, rientrato con la Lazio dopo un lungo stop.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Comuzzo: “Stasera capiremo se dovrà iniziare a guardarsi intorno”
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Gazzetta su Comuzzo: “Stasera capiremo se dovrà iniziare a guardarsi intorno”
La Gazzetta dello Sport su Comuzzo
L'assenza dell'ala israeliana si è sentita, la Premier in passato è stata il suo giardino e con i dribbling e l'abilità nello stretto può fare la differenza. In difesa invece toccherà a Pietro Comuzzo sostituire Dodo adattandosi a giocare a destra, dove la Fiorentina all andata ha sofferto parecchio.
Il centrale non è più un punto fermo della Viola da quando Ranieri si è ripreso il posto. La Conference è un'occasione pure per lui, per capire se può essere un pilastro del futuro oppure se deve cominciare a guardarsi intorno. Stasera serve un miracolo per non dire addio alla Conference, ma Firenze vuole crederci.
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