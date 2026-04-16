CorSport: “Quello che verrebbe da dire alla Fiorentina in vista di stasera”

La Fiorentina è davanti a una montagna da scalare

Redazione VN 16 aprile - 07:02

La Fiorentina affronta la sfida contro il Crystal Palace con un invito chiaro: liberare la mente e giocare con leggerezza. Dopo il 3-0 subito all’andata, serve un’impresa quasi titanica per raggiungere la semifinale di Conference League, ma le possibilità, per quanto ridotte, non sono nulle. I viola arrivano però con uno spirito diverso, più sereno grazie alla recente vittoria contro la Lazio e a una classifica che vede la salvezza ormai vicina. Questo contesto permette alla squadra di scendere in campo senza pressioni, con l’obiettivo di esprimere finalmente il proprio potenziale.

L’atmosfera intorno alla squadra riflette questo cambiamento: Firenze risponde con entusiasmo, portando oltre 20.000 tifosi allo stadio e dimostrando un ritrovato entusiasmo dopo mesi difficili. La partita non è più vissuta come un’ultima spiaggia, ma come un’occasione da cogliere senza paura. Tuttavia, l’ostacolo resta enorme: il Crystal Palace è una squadra solida e i tre gol da recuperare pesano, rendendo indispensabile una prestazione perfetta, fatta di coraggio, intensità e anche un pizzico di incoscienza.

La storia del calcio, però, insegna che rimonte di questo tipo, seppur rare, sono possibili. Dall’impresa del Bologna in Coppa UEFA 1990-91, a quella del Parma in Coppa delle Coppe 1995-96, fino alla memorabile rimonta della Roma contro il Barcellona in Champions League 2017-18. Episodi che dimostrano come, con cuore, coraggio e determinazione, anche le montagne più alte possano essere scalate. È proprio a questo spirito che la Fiorentina deve aggrapparsi: giocare senza nulla da perdere e provare a trasformare una notte difficile in qualcosa di memorabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.